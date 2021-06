Sieben-Tage-Inzidenz auf Mallorca jetzt deutlicher über der Marke 20

Die Sieben-Tage-Inzidenz auf Mallorca und den Nachbarinseln setzt sich wieder langsam von der 20-Personen-Marke ab.

Nachdem diese in der vergangenen Woche kurzzeitig knapp übersprungen worden war, ist sie jetzt in größere Entfernung gerückt: Am Freitagabend meldete das Gesundheitsministerium in Madrid eine Inzidenz von 20,66 Fällen auf 100.000 Einwohner. In den vergangenen Wochen hatte sie kontinuierlich bei unter 20 gelegen.

Verglichen mit anderen Gebieten in Spanien stehen Mallorca und die Nachbarinseln weiterhin bestens da: Nur in der Region Valencia, der Region Murcia und in Galicien sind die Zahlen noch besser. Als Porblemregionen können dagegen das Baskenland, Aragonien und La Rioja bezeichnet werden.