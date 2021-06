Mallorca erlebt tropische Nächte und bis zu 36 Grad

Auf Mallorca bleibt es weiter heiß. Nachdem in den vergangenen Tagen sommerliche Temperaturen mit bis zu 31 Grad vorherrschten, erhöhen sich diese noch einmal. Das geht aus der Vorhersage des spanischen Wetterdienstes Aemet hervor.

Am Dienstag zeigen sich weiter keine Wolken und es wird mit 34 Grad in Santa María in der Inselmitte besonders warm. Andratx weist 29 Grad auf. Die kommenden Nächte sind fast überall mit 20 Grad tropisch.

Mittwoch könnte der heißeste Tag der Woche werden. Inca, Sóller und Santa María erreichen bis zu 36 Grad. In und am Tramuntana-Gebirge staut sich die Hitze besonders. Auch Palma liegt bei 35 Grad. Von Donnerstag an wird es bei bewölkterem Himmel etwas kühler und die 30-Grad-Marke wird nicht überall auf der Insel geknackt.