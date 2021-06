Mückeninvasion an der Playa de Palma

Im Urlauberparadies an der Playa de Palma de Mallorca machen derzeit auffallend viele Mücken den Bewohnern zu schaffen. Das liegt daran, dass auf der Insel nunmehr beständige Wärme Einzug gehalten hat. Die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora zitierte einen Sprecher der Stadt mit den Worten, dass man intensiv sprühe und die Lage "unter Kontrolle" sei.

Anders als in Juni-Monaten vorheriger Jahre ist die Zahl der Mücken jedoch nicht extrem hoch, da es sehr wenig geregnet hat.

Die lästigen Insekten vermehren sich in Tümpeln wie etwa im Viertel Sometimes bei Can Pastilla oder nahe dem zukünftigen Einkaufszentrum Ses Fontanelles.