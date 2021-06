Zwei Rolex-Räuber müssen mehr als fünf Jahre ins Gefängnis

Zwei Räuber, die auf Mallorca Rolex-Uhren gestohlen haben, müssen fünf Jahre und zwei Monate ins Gefängnis. Ein Gericht in Palma verurteilte ein Paar am Mittwoch. Es akzeptierte die Strafe.

Die Frau und der Mann hatten geplant, auf Mallorca hochwertige Uhren und Schmuck zu stehlen. Sie mieteten dafür auf der Insel ein Auto und eine Wohnung. Es geht um drei Vorfälle, die im Februar dieses Jahres stattfanden.

Der erste spielte sich in Magaluf ab. Dort näherte sich die Frau einem Mann und wollte ihm einen Flyer geben. Sie zog am Arm des Passanten und konnte die Uhr entwenden. Die Täterin floh und stieg in das Auto ihres Komplizen. Die Rolex des Opfers war 12.000 Euro wert. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich am selben Tag in Palma, ein weiterer zwei Tage später.

Das Paar wollte danach mit dem Flugzeug Mallorca verlassen, wurde aber am Flughafen aufgehalten. Das Diebesgut hatten die beiden in ihrer Kleidung versteckt.