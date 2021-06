An der Playa de Palma fallen massiv die Masken

Während die spanischen Gesundheitsbehörden diskutieren, ob und gegebenenfalls wann die landesweit geltende uneingeschränkte Maskenpflicht fällt, werden an der Playa de Palma auf Mallorca vollendete Tatsachen geschaffen. Auf der Promenade waren am frühen Donnerstagabend vor allem Menschen unterwegs, die auf das Utensil verzichteten. Polizeipräsenz gab es nicht.

Eher wenige, und dies vor allem ältere spanischsprachige Personen, hielten sich in dem Urlauberareal an die nach wie vor geltende Regelung. Die meist deutschsprachigen Urlauber verzichten jedoch darauf, da es in Mitteleuropa eine Maskenpflicht im Freien nicht gibt.

Wann diese Beschränkung in Spanien fallen wird, ist unklar. Bei einer Sitzung der Gesundheitsminister der Autonomieregionen kam es am Mittwochnachmittag zu keiner Einigung. Ministerpräsident Pedro Sánchez machte unterdessen Hoffnung auf ein Ende der Restriktion. Bald werde es dazu Neues geben, sagte er. Spanische Medien nannten wiederholt das Datum 1. Juli.