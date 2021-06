Urlauber stürzen mit Mietauto Abhang auf Mallorca herunter

Zwei ausländische Urlauber sind in der Nähe des Cúber-Stausees in der Serra de Tramuntana auf Mallorca mit ihrem Mietwagen am Donnerstag einen Abhang heruntergestürzt. Sie kamen dabei mit dem Schrecken davon.

Das stark beschädigte Fahrzeug musste einige Stunden später mit einem Kran geborgen werden. Der Unfall ereignete sich gegen 12:30 Uhr und wurde von mehreren Zeugen beobachtet.

Die Straßen im Tramuntana-Gebirge sind recht kurvig. Es wird vermutet, dass der Fahrer deswegen die Kontrolle verlor.