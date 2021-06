Umgebautes Formentor-Hotel auf Mallorca wird um einiges größer

Das Hotel Formentor im Nordosten von Mallorca wird nach dem Umbau größer. Etwa 1000 Quadratmeter kommen hinzu, wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora am Freitag berichtete. Das entspricht einer Vergrößerung von 5,65 Prozent. Auf dieser Fläche entstehen unter anderem ein Spa, mehrere weitere Pools, ein Yoga-Areal und ein Fitnesscenter.

Der nach der Barceló-Kette neue Eigentümer Four Seasons reduziert parallel dazu die Anzahl der Zimmer. Künftig wird es in dem Hotel 110 Suiten geben. Früher waren es 127 Zimmer.

Das in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gebaute Luxushotel steht auf einem Grund von 1200 Hektar. Ganz in der Nähe befindet sich der gleichnamige Strand. Bekannte Prominente wie etwa Helmut Schmidt waren in dem vornehmen Anwesen zu Gast.