Keine Maskenpflicht mehr im Freien auf Mallorca ab 26. Juni

Ab dem 26. Juni ist es in Spanien nicht mehr obligatorisch, im Freien eine Maske zu tragen. Das kündigte Ministerpräsident Pedro Sánchez am Freitag auf einer Unternehmerkonferenz in Barcelona an.

Das kommende Wochenende sei das letzte ohne die Verpflichtung, den Mund-Nasenschutz auch dann zu tragen, wenn Abstände gewährleistet sind. Offiziell werde die Änderung am Donnerstag der kommenden Woche bei einem Treffen der Gesundheitsminister der autonomieregionen beschlossen.

Man könne sich das erlauben, das die Impfkampagne sehr gut laufe, sagte Sánchez. Der Spaß am Leben werde zurückkommen. Der Politiker dankte den Spaniern für ihre Disziplin. Die Maskenpflicht war in Spanien vor knapp einem Jahr eingeführt worden.

In vielen anderen Ländern in Europa gilt schon seit längerem kein Maskenpflicht mehr im Freien, darunter in Österreich, Portugal, Großbritannien, Irland und in Deutschland.