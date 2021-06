Das Wochenende an der Playa de Palma verläuft ruhig

Das Wochenende ist an der Playa de Palma auf Mallorca weitgehend ruhig verlaufen. Wie die Polizei in Palma mitteilte, kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu keinen größeren Menschenansammlungen und damit zu keinen Verstößen gegen örtliche Regeln. Lediglich einzelne Gruppen wurden aufgelöst, es gab keine Anzeigen.

Die Playa de Palma steht seit zwei Wochen wieder im Fokus. An den vergangenen beiden Wochenenden versammelten sich an der Strandpromenade zahlreiche Menschen und tranken Alkohol. Das verbieten extra für den Ballermann verabschiedete Regeln.

Belebter ging es am Wochenende an nächtlichen Treffpunkten von mallorquinischen Jugendlichen in Palmas Industriegebiet Son Castello zu. Ein Journalist, der für eine Reportage am Freitagabend mehrere Orte im Stadtgebiet anfuhr, traf auf zahlreiche Trinkgelage. Dort wie an der Playa de Palma war die Polizei präsent und informierte über die Regeln.