Viel Sonne und bis zu 32 Grad in den kommenden Tagen

Pünktlich zum astronomischen Sommeranfang am Montag, 21. Juni, kehrt schönes Wetter nach Mallorca zurück. Das meldet der spanische Wetterdienst Aemet. Bis Dienstag wird es wieder knackig warm auf der Insel.

Am Montag, am längsten Tag des Jahres, gibt es mehr als 15 Stunden Sonnenschein. In Inca und Sa Pobla wird es mit 32 Grad am wärmsten. Andratx und Santanyí erreichen 27 Grad. Die Luftfeuchtigkeit lässt die Temperaturen gefühlt jedoch noch etwas steigen.

Am Dienstag ziehen vereinzelt Wolken auf. Die Temperaturen steigern sich besonders im Inselsüden und es wird etwa in Palma 30 Grad warm. Santa María in der Inselmitte erreicht die Höchstwerte des Tages mit 31 Grad. Nachts sinken sie dort auf 17, andernorts wie in Palma zeigt das Thermometer 20 oder mehr Grad an. Dann spricht man von einer tropischen Nacht.