An diesen Orten gilt auf Mallorca ab Samstag noch die Maskenpflicht

Ab dem kommenden Samstag, 26. Juni, gibt es in Spanien nur noch in Innenräumen die Maskenpflicht. Dies bezieht sich konkret auf folgende Orte:

- Öffentliche Verkehrsmittel, also Flugzeuge, Taxis, Züge, Fähren und Busse.

- Die Innenräume von Bars und Restaurants, wenn man nicht gerade trinkt oder isst.

- Fitnesscenter und überdachte Sportareale.

- Theater und Kinos.

- Sämtliche sonstige öffentlich zugänglichen Innenbereiche.

Wer diesen Anordnungen zuwiderhandelt, wird mit einem Bußgeld von bis zu 100 Euro belegt.

Als Vertreter eines der letzten Länder in Europa hatte Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez am Freitag die Abschaffung der Maskenpflicht im Freien angekündigt. In Ländern wie Deutschland oder Österreich gilt diese schon länger nicht mehr. Die uneingeschränkte Maskenpflicht hatte in Spanien etwa ein Jahr lang gegolten.