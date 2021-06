Johannisnacht: Playa de Palma am Mittwoch bereits ab 19 Uhr gesperrt

Anlässlich der bevorstehenden Johannisnacht schließt die Hauptstadt von Mallorca am Mittwoch sämtliche Strände bereits um 19 Uhr, darunter die berühmte Playa de Palma. Ein entsprechendes Dekret unterzeichnete Bürgermeister José Hila am Montag. So soll verhindert werden, dass sich dort Menschenansammlungen bilden können, die die Ansteckung mit dem Coronavirus befördern.

An jenem Abend ist es traditionell üblich, dass sich Menschen abends und nachts im Meer baden, auf dem Strand grillen und dort auch essen.

Die Lokalpolizei von Palma wird die Strände mit einem Sonderaufgebot überwachen. Niemand darf sie bis zum darauffolgenden Donnerstag um 10 Uhr betreten. Neben der Playa de Palma sind Cala Major, Can Pere Antoni, El Molinar, Ciutat Jardí und die Cala Estància die wichtigsten Strände auf dem Stadtgebiet.

Normalerweise haben die Strände auf Mallorca jeden Tag bis 0 Uhr geöffnet.