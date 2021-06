Strandtipp auf Mallorca: Das Flair der Albercutx-Playa nahe Pollença

Wer ein besonderes Flair sucht, findet in Port de Pollença einen lauschigen, durch Molen unterbrochenen Strand vor einer Reihe von Villen. An der Playa de Albercutx befindet sich auch das weiße Hotel Illa d'Or, in welchem in den 30er-Jahren die Schriftstellerin Agatha Christie genächtigt haben soll. Außerdem ragen Kiefern ins Meer hinein und bieten, was auf Mallorca eher ungewöhnlich ist, natürlichen Schatten.

An der Playa de Albercutx halten sich vor allem wohlhabendere englischsprachige Urlauber auf, die auf den Spuren von Agatha Christie wandeln.

Von Palma aus fährt man die Inca-Autobahn bis zur Abzweigung nach Pollença. An Port de Pollença fährt man vorbei und biegt kurz vor der Steigung der Straße zum Aussichtpunkt Colomer rechts ab. An Parkplätzen mangelt es nicht.