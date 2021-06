Zehn Jahre Hilfe für die Gemeinschaft auf Mallorca

PR-Bericht

Das Optikergeschäft Specsavers Ópticas wurde am 14. Juli 2011 von der Stadträtin für die Europäischen Gemeinschaft, Angela Guerrero, eröffnet und hat seitdem Tausende von Kunden begrüßt, lokale Arbeitsplätze geschaffen und die Gemeinschaft auf vielfältige Weise unterstützt. Die Mitarbeiter haben in den vergangenen zehn Jahren mehr als 30.000 Sehtests durchgeführt sowie Wohltätigkeitsorganisationen und Notleidende unterstützt.

Anlässlich des besonderen Jubiläums bietet das beliebte Optikergeschäft vom 21. Juni bis 3. Juli 30 Prozent Rabatt auf eine komplette Brille aus dem Preissegment ab 89 Euro und darüber.

Geschäftsführer Martin Blake: „Wir möchten allen unseren treuen Kunden für die Unterstützung in den letzten zehn Jahren und unserem Team für seine Leidenschaft und sein Engagement danken, wodurch die Sehkraft unserer Kunden geschützt und erhalten wird, damit sie ein erfülltes Leben führen können.“

In den letzten zehn Jahren war das Optikergeschäft in der lokalen Gemeinschaft unglaublich aktiv. Seit August letzten Jahres arbeiten sie mit dem Rathaus von Calvià zusammen, um Menschen in Not eine kostenlose Brille zur Verfügung stellen zu können. Sie haben bisher 50 Brillen an sehbehinderte Menschen gespendet, die sich die Anschaffung nicht leisten können. Das Sozialamt des Rathauses sucht die dringendsten Fälle heraus und schickt sie zum Optiker. Das Optiker-Team wird weiterhin bis August fünf Komplett-Brillen pro Monat spenden.

Es wurde auch Geld für Wohltätigkeitsorganisationen wie The Dogs Trust und SOS Animales Calvia gesammelt und kürzlich hat man einen virtuellen Hundespaziergang veranstaltet, um Geld für die ONCE-Stiftung für Blindenhunde zu sammeln. Es gibt Sammeldosen im Ladengeschäft und man wird diese Wohltätigkeitsorganisationen weiterhin unterstützen, damit sie ihre wichtige Arbeit auch in diesen schwierigen Zeiten leisten können. Die Bürger können auch gerne in den Laden kommen, um ihre wiederverwendbare Wasserflasche aus dem Cleanwave-Filter im Laden zu füllen und dabei zu helfen, den Bedarf an Einwegplastik zu reduzieren.

Specsavers Ópticas Santa Ponça verfügt über ein langjähriges, internationales Team von Mitarbeitern und Optikern, die Englisch, Spanisch, Mallorquin und Deutsch sprechen. Die mallorquinische Labortechnikerin Mari Ángeles Ferragut ist seit der Eröffnung im Jahr 2011 dabei und sagt, sie sei „stolz, Teil des Teams zu sein und ein qualitativ hochwertiges Produkt zu einem erschwinglichen Preis mit gutem Service anbieten zu können.“

Sie fügt hinzu: „Das Geschäft hat sich in den vergangenen zehn Jahren stark weiterentwickelt und wir haben hart daran gearbeitet, unsere Arbeitsweise durch Schulungen zu verbessern, was unsere Fähigkeiten und Professionalität erhöht. Und wir haben nie unsere Leidenschaft verloren, anderen in unserer Gemeinschaft zu helfen.“

Der Optiker befindet sich in der Avda. Rei Jaume 1, 117, in Santa Ponça und alle Sehtests sind kostenlos. Buchen Sie zwischen dem 21. Juni und 3. Juli einen Sehtest und Sie erhalten 30% Rabatt auf eine komplette Brille ab 89 Euro. Für weitere Informationen oder um einen Sehtest zu buchen, besuchen Sie www.specsavers.es oder rufen Sie 871 964 331 an.