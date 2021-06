Auf E-Scooter in Portals Nous in Schlagloch gefallen: Fahrer stirbt mehrere Tage danach

Einige Tage nach einem E-Scooter-Unfall im Badeort Portals Nous im Südwesten von Mallorca ist der Fahrer im Krankenhaus Son Espases gestorben. Nach Polizeiangaben vom Dienstag fiel der 53-Jährige bereits am 14. Juni in ein Schlagloch, wurde 20 Meter von dem Gefährt weggeschleudert und schwer am Kopf verletzt.

Bei dem Opfer handelt es sich um den Betreiber eines Immobilienbüros, Vater von drei Kindern. Er war auf dem Passeig Calvià nahe dem Marineland unterwegs, als es zu dem Unfall kam.

Der Mann war ohne Helm unterwegs gewesen, sein E-Scooter war größer und schneller als die gängigen Modelle.