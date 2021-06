Youngster zwischen 16 und 29 Jahren machen Mallorca-Regierung zunehmend Sorgen

Die Regierung von Mallorca und den Nachbarinseln macht sich coronabedingt zunehmend Sorgen um junge Leute zwischen 16 und 29 Jahren. Bei ihnen gibt es inzwischen ein mittleres Ansteckungsrikiko, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. In allen anderen Altersklassen gilt dieses als niedrig.

Angesichts dieser Lage werden viele Strände in der anstehenden Johannisnacht gesperrt. Dafür werden besonders viele Polizisten eingesetzt. Bereits in den vergangenen Wochen hatte es auf Stränden immer wieder Trinkgelage gegeben, weshalb die Ordnungshüter einschreiten mussten.

In der Johannisnacht sind die Strände von Palma und angrenzenden Orten wie Calviá, aber auch woanders auf Mallorca, ab dem frühen Abend nicht zugänglich. in Vorcoronazeiten war an diesem Abend immer dort gegrillt worden, außerdem wurden Feuer angezündet.

Das balearische Gesundheitsministerium wies auch auf die Tatsache hin, dass sich derzeit viele Abschlusschüler vom spanischen Festland auf Mallorca aufhalten. Hier wurden bereits erste Ansteckungen registriert.