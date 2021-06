Sieben-Tage-Inzidenz auf Mallorca steigt wieder kontinuierlich auf niedrigem Niveau

Auf Mallorca und den Nachbarinseln steigt die Corona-Siebentageinzidenz wieder an. Am Mittwochabend meldete das spanische Gesundheitsministerium 23,30 Fälle auf 100.000 Einwohner, so viele wie seit langem nicht mehr.

Dennoch steht die Insel verglichen mit den meisten anderen spanischen Autonomieregionen gut da. Nur in der Region Valencia ist die Inzidenz noch niedriger. Verglichen mit Deutschland, wo dieser Wert inzwischen bei unter 10 liegt, ist sie jedoch hoch.

Die Region mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz in Spanien ist momentan Andalusien mit 73,39. Auf Platz 2 folgt Kantabrien (67,08), danach kommt La Rioja (65,33).