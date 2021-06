Polizisten holen vor Johannisnacht deutsche Touristen von der Playa de Palma

Polizisten haben am frühen Mittwochabend auch deutsche Touristen an der Playa de Palma eindringlich aufgefordert, den Strand zu verlassen. Grund dafür war die Johannisnacht, die vor der Corona-Pandemie immer ausgiebig von Tausenden am Meer gefeiert worden war.

Um Ansteckungen zu vermeiden, mussten die Playa de Palma, sämtliche anderen Strände der Stadt und auch die in anderen Kommunen um 19 Uhr menschenleer sein. Die dort verbliebenen Besucher wurden von Polizisten mit deutlichen Worten gebeten, das Areal zu verlassen.

Während der Johannisnacht war es früher üblich, sich mit Freunden auf einem Strand zu treffe, zu grillen, zu singen und auch im Meer zu baden.