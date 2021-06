Sommerliches Wochenende auf Mallorca erwartet

Es bleibt sommerlich auf Mallorca. Am Wochenende zeigt sich auf der gesamten Insel überwiegend die Sonne. Samstag und Sonntag wird in einigen Regionen erneut die 30-Grad-Marke geknackt.

Am Freitag bleibt es überwiegend freundlich, dazu weht ein angenehmer Wind aus Osten und Nordosten. In einigen Regionen können sich am Nachmittag Wolkenfelder bilden, es bleibt aber trocken. Die Temperaturen erreichen bis zu 28 Grad.

Der Samstag wird warm und sonnig. In Palma, Llucmajor und Santa María de Camí kann dann die 30-Grad-Marke geknackt werden.

Auch der Sonntag läd zu einem Bad im Meer ein: Es bleibt sonnig und warm. Die Höchsttemperaturen erreichen dann bis zu 32 Grad. Nachts sinken die Werte auf bis zu 16 Grad ab. Die Wassertemperatur im Mittelmeer liegt bei 24 Grad.

Auch die kommende Woche beginnt sommerlich. Die Höchstwerte pendeln sich bei 30 Grad ein.