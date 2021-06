Das sind die aktuellen Coronazahlen auf Mallorca – 25.6.

Die Regionalregierung von Mallorca und den Nachbarinseln hat am Freitag, 25. Juni, für die vergangenen 24 Stunden 64 Neuansteckungen mit Corona nach Madrid gemeldet (Mittwoch: 60). Kein weiterer Todesfall ist zu beklagen. Die Gesamtzahl der Corona-Toten auf den Balearen beträgt seit Ausbruch der Pandemie damit weiter 844.

Seit Beginn der Corona-Krise haben sich auf den Balearen insgesamt 61.315 Menschen infiziert.

Die Corona-Ampel, erstellt vom balearischen Wirtschaftszirkel unter Einbeziehung aller offiziellen Daten, zeigte die Auslastung der Intensivbetten in den Krankenhäusern der Inseln am Mittwoch mit 4 Prozent an (Vortag: 4 Prozent). Die Ampel stand deshalb auf Grün.

Die allgemeine Lage im balearischen Gesundheitswesen wurde als "exzellent" bezeichnet, die Corona-Ampel stand auf Grün.

In den Krankenhäusern der Balearen befanden sich am Freitag 21 Corona-Patienten (Mittwoch: 17). Davon werden 7 auf den Intensivstationen betreut (Mittwoch: 7). Die Höchstzahl der dritten Welle hatte am 4. Februar 140 Intensivpatienten betragen.

Zum Hintergrund: Die Inseln verfügen über etwa 1000 Betten für Corona-Kranke und 200 Intensivbetten. Manche Personen, die momentan in Krankenhäusern liegen, befinden sich dort, weil sie zu Hause nicht isoliert werden können. Im vergangenen Jahr hatte die Höchstzahl aller Krankenhauseinlieferungen auf dem Höhepunkt der Corona-Krise am 4. April 2020 exakt 592 betragen.

Positivitätsrate:

Die sogenannte Positivitätsrate, das heißt der Prozentsatz der positiven Tests im Vergleich zu allen PCR-Tests, betrug nach Angaben des balearischen Gesundheitsministeriums 2,64 Prozent (Mittwoch: 2,25 Prozent). Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt, dass dieser Indikator mindestens unter 5 Prozent bleiben sollte.

Auf sieben Tage hochgerechnet lag dieser Wert am Mittwoch bei 1,6 (Vortag: 1,4). Die Corona-Ampel stand auf Grün.

Impfbilanz:

Seit dem 27. Dezember werden in Spanien Menschen geimpft. Am Donnerstag waren landesweit 32,9 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, 50,7 Prozent hatten die erste Dosis erhalten. Die Corona-Ampel des balearischen Wirtschaftszirkels bezifferte die geimpfte Bevölkerung auf den Inseln am Mittwoch auf 28,7 Prozent. Sie stand deswegen auf Rot. In Deutschland lag die Zahl der vollständig Geimpften am Donnerstag bei 34,1 Prozent, in Österreich bei 34,89 Prozent und in der Schweiz sowie Liechtenstein bei 32,32 Prozent.

7-Tage und 14-Tage-Inzidenz:

Die spanische Zentralregierung gab die Sieben-Tage-Inzidenz auf 100.000 Einwohner für die Inseln am Donnerstag mit 26,80 (Vortag: 23,30) an. Die 14-Tage-Inzidenz lag bei 48,14 (Vortag: 44,30).

Spanienweit betrug die Sieben-Tage-Inzidenz 43,91 (Vortag: 43,36). Die 14-Tage-Inzidenz wurde mit 93,19 (Vortag: 92,57) angegeben.

Zum Vergleich: In Deutschland lag die 7-Tage-Inzidenz am Freitag bei 6 (Vortag: 7).

Hintergrund: Das deutsche Robert-Koch-Institut (RKI) legt für die Ausweisung von Corona-Risikogebieten eine Sieben-Tage-Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner als Obergrenze fest. Dieser Wert wurde auf den Balearen seit Februar unterschritten. Seit dem 14. März 2021 gilt Mallorca aus deutscher Sicht nicht mehr als Risikogebiet.

Um die eigene Inzidenz nach unten zu bekommen, führte Deutschland im April eine sogenannte Bundesnotbremse ein. Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 Fällen auf 100.000 Einwohner trat automatisch eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft. Auch andere Einschränkungen wie etwa bei privaten Treffen wurden dann wirksam. Inzwischen liegt die Inzidenz bundesweit bei unter 30.

Corona-Infektionsrate:

Nach Berechnungen des Wirtschaftskreises "Círculo de Economía de Mallorca" betrug die Infektionsrate am Mittwoch 1,01. Die Corona-Ampel steht auf Gelb.

Die Infektionsrate ist ein Trendindikator, der die Anzahl der Personen schätzt, die jeweils von einer infizierten Person angesteckt werden. Ist die Infektionsrate größer als 1, breitet sich das Virus in der Region aus. Der Wert dieses Indikators kann von Tag zu Tag stark variieren und reagiert auch empfindlich auf wochenendbedingte Schwankungen.

Die Corona-Ampel wird täglich aus den Daten des balearischen und des spanischen Gesundheitsministeriums berechnet. Sie zeigt in den Farben Rot, Gelb und Grün die Infektionslage auf den Balearen an. Hier gelangen Sie zur Corona-Ampel

Weitere Daten zur Corona-Lage auf Mallorca und den Nachbarinseln:

Als genesen gelten balearenweit am Donnerstag 66 zusätzliche Personen. Davon wurden 4 aus dem Krankenhaus entlassen.

Die Zahl der erfolgten PCR-Tests betrug 2424. Seit Beginn der Corona-Krise wurden auf den Balearen insgesamt 1.442.350 Tests gezählt.

Die Zahl der Patienten, die auf Mallorca mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt werden, lag bei 18. Auf den Intensivstationen befinden sich derzeit 6 Patienten. Insgesamt 512 Personen werden in häuslicher Quarantäne versorgt.

In den Seniorenheimen auf den Balearen sieht die Lage wie folgt aus: Insgesamt zählten 0 Bewohner der Residenzen zu den "aktiven" Corona-Fällen, von ihnen müssen 0 im Krankenhaus behandelt werden. Seit Beginn der Pandemie starben auf den Balearen 259 Senioren, die in Altersheimen untergebracht waren, mit einer Corona-Infektion.

Unter dem Gesundheitspersonal auf den Inseln gibt es derzeit 9 aktive Fälle, 45 Mitarbeiter im Gesundheitssektor stehen unter Beobachtung, da sie engen Kontakt zu Infizierten gehabt haben.