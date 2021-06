Regenwetter für Deutschland angekündigt, strahlende Sonne auf Mallorca

Während es sich in Deutschland in den kommenden Tagen eintrüben und in einigen Regionen tagelang Regen fallen soll, lacht über Mallorca fast ununterbrochen die Sonne. Der Wetterdienst Aemet rechnet für die kommenden Tage fast durchgehend mit 30 Grad, auch nachts ist es mit 19 bis 20 Grad alles andere als frisch.

Nur am Montagvormittag sollen Wolken dominieren, danach setzt sich die Sonne bis auf weiteres durch. Der Wind weht teils böig und teils schwach aus unterschiedlichen Richtungen.

Bereits in den vergangenen Tagen hatte es auf Mallorca traumhaftes Strandwetter gegeben. Den Meteorologen zufolge soll der Sommer noch heißer als üblich werden.