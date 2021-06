21 fliehende Corona-Schüler am Flughafen von Mallorca abgefangen

Einigen in Quarantäne befindlichen spanischen Festlandsschülern ist es gelungen, aus dem Corona-Hotel Bellver am Paseo Marítimo in Palma de Mallorca zu fliehen. 21 von ihnen konnten am Flughafen abgefangen und zurück in den Isolierort gebracht werden, wie die spanische Nationalpolizei mitteilte.

Drei konnten jedoch aufs Festland entweichen, sie werden jetzt im ganzen Land von der Polizei gesucht. Sobald die Jugendlichen festgesetzt worden sind, sollen die Behörden ihrer Heimatregion entscheiden, was mit ihnen geschieht. Sind sie minderjährig, drohen ihren Eltern hohe Bußgelder.

Das Corona-Hotel in Palma wurde jetzt hermetisch abgeriegelt, um weitere Fluchtversuche zu unterbinden.

Unterdessen wurde bekannt, dass 62 von inzwischen 249 im Corona-Hotel befindlichen Jugendlichen bis Dienstag positiv getestet wurden. Spanienweit sind es inzwischen 1160 Infizierte aus diesem Groß-Ausbruch.