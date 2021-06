Zwei Franzosen wegen mutmaßlicher Vergewaltigung auf Mallorca festgenommen

Zwei Franzosen sind am Sonntag wegen mutmaßlicher Vergewaltigung in Campos festgenommen worden. Den 25 und 30-jährigen Männern wird vorgeworfen eine 18-jährige Französin nach einer Party sexuell missbraucht zu haben.

Nach Angaben des Opfers haben sich die Männer und die junge Frau auf einer Party in Palma kennengelernt. Die beiden Franzosen hatten sie und eine Freundin auf eine angemietete Finca bei Campos eingeladen, um weiter den Junggesellenabschieds eines Freundes zu feiern.

Um 4.00 Uhr morgens sei die junge Frau dann zu Bett gegangen. Kurze Zeit später betraten die mutmaßlichen Täter das Zimmer und vergewaltigten die 18-Jährige. Ein weiterer Mann betrat daraufhin das Zimmer und stoppte die Tat.

Die junge Frau und ihre Freundin fuhren mit dem Taxi zurück in Richtung Palma und zeigten den Vorfall bei der Polizei an. Die Beamten nahmen daraufhin die mutmaßlichen Vergewaltiger fest. Diese stritten die Tat ab und gaben an Sex im Einverständnis mit der jungen Frau gehabt zu haben. Am Montag wurden sie unter Auflagen freigelassen und flogen in ihr Heimatland zurück.