Polizei stoppt illegale Alkohol-Lieferanten an der Playa de Palma

Die Polizei hat an der Playa de Palma illegale Alkohol-Lieferanten gestoppt. Insgesamt neun Verkäufer müssen nun mit einem Bußgeld rechnen.

Dabei soll es sich um eine Gruppe von Pakistanern und Spaniern handeln, die nach der Schließung der Gastronomiebetriebe ab 2 Uhr morgens illegal alkoholische Getränke, Drogen und Zigaretten an Touristen und Einheimische verkaufen. Die Polizei beschlagnahmte 427 Bierdosen, 157 Euro Bargeld und zwei Fahrräder, die für die Lieferung der Waren genutzt wurden.

An der Playa de Palma, im Industriegebiet Son Castelló und in der Innenstadt von Palma kommt es in den vergangenen Wochen immer wieder zu illegalen Trinkgelagen, auf Spanisch "Botellones".