Peseten-Umtausch: Lange Schlange vor spanischer Staatsbankfiliale in Palma

In den vergangenen Tagen haben sich vor der Filiale der spanischen Staatsbank in Palma de Mallorca lange Schlangen von Menschen gebildet, die noch Peseten gegen Euro eintauschen wollten. Die Frist dafür endet am Mittwoch. Danach wird es nicht mehr möglich sein, Scheine und Münzen der alten Währung loszuwerden.

Die Peseten-Besitzer können ohne die Vereinbarung eines Termins im "Banco de España" auftauchen. Angenommen wird nur Geld ab dem Jahr 1939. Das Geldinstitut stellte in der vergangenen Woche einen deutlich größeren Andrang fest.

Im April waren Schätzungen zufolge Peseten im Wert von mehr als einer Milliarde Euro noch nicht umgetauscht worden. Die Währung war mit der Einführung des Euro vor bereits knapp 20 Jahren wie auch die D-Mark abgeschafft worden.