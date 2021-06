Negativ getestete Schüler dürfen Corona-Hotel auf Mallorca verlassen

181 negativ getestete Schüler dürfen das Quarantäne-Hotel Palma Bellver wieder verlassen. Das hat am Mittwoch der balearische Oberste Gerichtshof in der Inselhauptstadt angeordnet. Insgesamt 51 Schüler, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, müssen weiterhin in der Unterkunft verbleiben.

Das balearische Gesundheitsministerium hatte am vergangenen Sonntag die Zwangs-Quarantäne für die Schüler angeordnet. Hintergrund war eine Massenansteckung, die sich möglicherweise nach einem Reggeaton-Konzert an der "Plaça de toros" ereignete.

Laut Obersten Gerichtshof wurde die Entscheidung die Schüler in dem Corona-Hotel unterzubringen nicht ausreichend begründet. So sollen einige Jugendliche, die sich in dem Hotel befanden, nicht mit der Massenansteckung in Verbindung stehen.

Über 1500 Schüler auf dem spanischen Festland wurden mittlerweile nach Abschlussfahrten auf Mallorca positiv auf Covid-19 getestet.