Experten rechnen mit Temperaturen von bis 50 Grad Celsius auf Mallorca

In Kanada sind aufgrund einer extremen Hitzewelle in der vergangenen Woche Temperaturen von fast 50 Grad Celsius erreicht worden. Der Meteorologe Agustín Jansá, Chef des meteorologischen Instituts am Porto Pí in Palma, erklärt, man könne nicht ausschließen, dass auf Mallorca in der Zukunft ähnlich hohe Temperaturen erreicht werden.

Er weist aber auch darauf hin, dass es wirklich schwierig sei, dies mit Sicherheit zu sagen. Seit der industriellen Revolution ist die Durchschnittstemperatur weltweit um eins Komma zwei Grad Celsius gestiegen. Dieser nur relativ geringe Temperaturanstieg sorgt laut Experten für extreme Temperaturspitzen und Wetterphänomene.

Der Grund für die extremen Temperaturen sei der Klimawandel, sagt der Meteorologe. Die höchste bisher gemessene Temperatur auf Mallorca lag in Muro im Jahr 1994 bei 44 Grad Celsius. An Palmas Flughafen wurde ein Spitzenwert von 41 Grad erreicht. Im Süden Spaniens ist das Thermometer zuletzt auf 48 Grad Celsius gestiegen.