Zahlreiche Polizeiaktionen gegen Saufgelage in Palma de Mallorca

Auch am vergangenen Wochenende hatten Polizisten alle Hände voll zu tun, um auf Mallorca illegale Trinkgelage aufzuspüren und aufzulösen. 449 Teilnehmer wurden nach offiziellen Angaben identifiziert. Hinzu kommen 331 kontrollierte Autos, von denen elf aus dem Verkehr gezogen wurden.

Für die Aktionen zuständig waren Beamte der Lokalpolizei von Palma und der spanischen Nationalpolizei.

Solche Trinkgelage vor allem von Jugendlichen fanden in den vergangenen Wochen immer wieder an Stränden oder in Gewerbepark statt. Berüchtigt in dieser Hinsicht sind der "Polígono Son Castelló" und diverse Strände.

Trinkgelage, sogenannte "botellones", sind in Spanien sehr beliebt. Dort ist das Risiko, sich mit dem Coronavirus anzustecken, ausgesprochen hoch, weswegen sie systematisch bekämpft werden.