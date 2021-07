Ingenieur umrundet Balearen mit einem Solarkajak

Ein Ingenieur ist rundum die Balearen und Mallorca mit einem Solarkajak für einen guten Zweck unterwegs. Der 60-Jährige beendet am Montag seine Tour um den Archipel, um für Innovationen zu werben.

Das Kajak ist hinten und vorne mit einer Solarzelle ausgestattet und fährt bei Sonnenschein von alleine. Nichtsdestotrotz hat Marcelo Ymbern, der aus Barcelona stammt, ein Paddel dabei. "Mein Ziel ist es, die Gesellschaft dafür zu sensibilisieren, dass Wissenschaft wichtig ist", sagte er.

Ymbern startete am 20. Juni an der Küste von Menorca und setzte einen Tag später nach Cala Rajada auf Mallorca über. Weiter ging es in mehreren Etappen nach Colònia de Sant Jordi, Palma, Santa Ponça und Alcúdia im Norden der Insel. Ibiza und Formentera standen danach auf dem Programm.