Mehr Liegen und Sonnenschirme am Strand von Alcúdia geplant

Am Strand von Alcúdia, im Norden von Mallorca, sollen bei steigender Nachfrage mehr Liegen und Sonnenschirme aufgestellt werden. Das hat das Rathaus der Gemeinde mitgeteilt. Rund 140.000 Euro stehen dazu zur Verfügung.

In einigen Strandabschnitten sei die Nachfrage bereits im Juni höher als das Angebot gewesen, so Strandbeauftrager Domingo Bonnín. Sollte der Trend so bleiben, werden schon bald Liegen und Sonnenschirme aufgestockt.

Aufgrund der aktuell geltenden Corona-Maßnahmen wurden zu Beginn der Sommersaison nur 30 Prozent des Equipments installiert. Im vergangenem Jahr wurde coronabedingt ein Einnahmeverlust von rund 90 Prozent verzeichnet.