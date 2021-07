Türsteher schlägt Tourist in Lokal an Schinkenstraße krankenhausreif

Beamte der spanischen Nationalpolizei haben einen Türsteher des beliebten Lokals Bamboleo in der Schinkenstraße an der Playa de Palma festgenommen, weil er einen Urlauber verprügelt haben soll. Laut einer Pressemitteilung handelt es sich bei dem Angreifer um einen 46-jährigen Rumänen. Benutzt haben soll der Mann eine in Spanien verbotene Schlagwaffe.

Bei dem Opfer handelt es sich um einen Feriengast, der sich in dem Lokal am vergangenen Freitag zusammen mit anderen Urlaubern das EM-Fußballspiel Schweiz-Spanien angeschaut hatte, sang und von einem Kellner aufgefordert wurde, hinauszugehen.

Daraufhin wurde er offenbar von hinten attackiert. Der Tourist ausländischer Nationalität musste ins Son-Llatzer-Krankenhaus gebracht werden, wo ihm eine Wunde genäht werden musste.

Die Lokale an der Schinkenstraße sind momentan geöffnet. Dort müssen aber verschärfte Corona-Regeln eingehalten werden. Hohe Hocker sind etwa verboten, es gelten Abstandsregeln.