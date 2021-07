Fast 37 Grad am Montag an der Playa de Muro gemessen

An der Playa de Muro im Norden von Mallorca wurden am Montag 36,8 Grad gemessen. Das war der höchste Wert auf den Balearen an diesem Tag. Auch in der Inselmitte in Sa Pobla zeigte das Thermometer 35,5 Grad.

Diese Temperaturen sind auf Mallorca für die aktuelle Jahreszeit nicht unüblich. Die Durchschnittswerte auf der Insel liegen im Juli bei 30 Grad. Seit Jahren werden die Sommer auf den Balearen immer wärmer. Der Klimawandel hat seinen Anteil daran.

Für Dienstag kündigt der spanische Wetterdienst Aemet niedrigere Temperaturen an. Pollença erreicht mit 27 Grad die Höchstwerte. In Manacor im Osten Mallorcas herrschen 25 Grad, Palma liegt bei 26. Die gefühlte Temperatur dürfte aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit von bis zu 85 Prozent höher liegen.