Hunderte weitere spanische Abschlussschüler auf Mallorca erwartet

Ungeachtet des Corona-Großausbruchs vor einigen Tagen auf Mallorca mit zahllosen Infizierten werden auf der Insel noch weitere Abschlussschülergruppen vom spanischen Festland erwartet. Es würden allerdings nicht mehr Tausende, sondern nur Hunderte sein, sagte die balearische Gesundheitsministerin Patricia Gómez am Dienstagabend. Sie nannte die Zahl 1000.

Allerdings werde die Zahl der Schüler pro Gruppe auf höchstens 20 begrenzt. Die Spezialfirmen würden größere nicht mehr auf die Insel bringen.

Gómez verteidigte im Regionalparlament die Vorgehensweise, auch enge negative Kontakte in Corona-Hotels wie dem Bellver am Paseo Marítimo zu isolieren. Das sei in ganz Spanien die übliche Praxis und von der Zentralregierung ausdrücklich so gewollt. Das oberste Balearengericht hatte jüngst 181 negativ getesteten Abschlussschülern erlaubt, dieses Gebäude zu verlassen und zu ihren Heimatorten auf dem Festland zurückzukehren.

Zu den Massenansteckungen kam es laut Gómez wohl nicht nur bei einem Konzert in der Stierkampfarena von Palma, sondern auch bei illegalen Festivitäten auf Straßen oder in Hotelzimmern. Man werde jetzt die Zahl professioneller Aufspürer erhöhen.