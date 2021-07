Mega-Yacht "Limitless" wieder vor Mallorca

Die 96 Meter lange Mega-Yacht mit dem Namen Limitless ist seit vergangenem Mittwoch in Palmas Hafen zu Gast. Nach einer Atlantiküberquerung, einem Stopp in der Karibik und zuletzt einem Aufenthalt in Gibraltar ist das Schiff mit seinen 20 Besatzungsmitglieder seit langem Mal wieder auf Mallorca.

Die Limitless wurde 1997 von der Bremer-Werft Lürssen gebaut und galt lange als die größte Luxus-Yacht der Welt. Sie war eine der ersten Yachten mit einer Kombination aus Diesel- und Elektroantrieb. Außerdem verfügt sie über eine Lenkung mit einem Joystick-System anstelle einer herkömmlichen Radsteuerung, auch das war in den 90er Jahren eine Neuheit.

Eigentümer der Limitless ist der US-amerikanische Milliardär Leslie Herbert Wexner der vor allem für seine Unterwäschemarke Victoria's Secret bekannt ist.