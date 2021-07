Bis zu 40 Grad auf Mallorca erwartet

Auf Mallorca werden in den kommenden Tagen Temperaturen bis zu 40 Grad erwartet. Das hat der spanische Wetterdienst Aemet am Donnerstag mitgeteilt. Der wärmste Tag soll nach aktuellen Auswertungen der Sonntag sein.

Am Freitag wird es überwiegend sonnig auf der Insel. Die Höchsttemperaturen pendeln sich zwischen 28 und 33 Grad ein. Dabei weht ein Wind aus östlicher und nordöstlicher Richtung. Nachts sinken die Temperaturen auf um die 20 Grad ab.

Auch der Samstag wird klar und freundlich. Die Temperaturen erreichen ähnliche Werte wie am Vortag. Am Sonntag wird dann in einigen Regionen der Insel die 40-Grad-Marke geknackt. Zu Beginn der neuen Woche kann sich dann auch vermehrt Sahara-Staub in der Luft befinden. Die Wassertemperatur im Mittelmeer liegt derzeit bei rund 26 Grad.