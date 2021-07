Anwohner in Santa Catalina fordern Beendigung von Party-Exzessen

Nächtliche Trinkgelage, Lärm und verschmutzte Straßen. Die Anwohner von Palmas Ausgehmeile Santa Catalina wenden sich nun selbst an die nächtlichen Ruhestörer und Feierwütigen in Form von Plakaten und fordern Nachtruhe. An diesem Wochenende hingen daher an vielen Balkonen Banner mit der Aufschrift "Silenci, Respecta i Civisme", auf Deutsch: "Stille, Respekt und Höflichkeit".

Vor allem an den Wochenenden versammeln sich tausende junge Menschen in den Straßen des Gastroviertels. Anwohner beschweren sich bereits seit einigen Wochen über anhaltende Lärmbelästigung und nächtliche Trinkgelage.

Laut Jacinta Galindo, Präsidentin der Nachbarschaftsvereinigung, haben die Ruhestörungen vor allem seit Beendigung der nächtlichen Ausgangssperre zugenommen. "Sollte sich die Lage nicht entspannen, bleibt eine Sperrstunde die einzige Lösung", so Galindo. Die Vereinigung hat nun auch eine Zusammenkunft mit Palmas Bürgermeister José Hila eingefordert, um über die aktuelle Lage zu beraten.

Auch in anderen Stadtteilen von Palma kam es in den vergangenen Wochen immer wieder zu nächtlicher Lärmbelästigung. Das Rathaus will daher die Terrassennutzung auf der Plaça Quartera und auf der Plaça Mercadal einschränken. Dort hatten sich in den vergangenen Wochen ebenfalls immer wieder Anwohner beschwert. Das Rathaus plant auch für weitere Zonen schärfere Maßnahmen umzusetzten, so unter anderem für die Plaça Drassana, Sa Llonja und die Calle Fábrica.

Auch an diesem Wochenende löste die Polizei inselweit sogenannte "Botellones" auf. Sämtliche Industriegebiete wurden deshalb von Beamten abgeriegelt.