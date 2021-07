Deutsche Polizisten patroullieren wieder auf Mallorca

Auf Mallorca patrouillieren seit einem Jahr coronabedingter Pause wieder deutsche Polizisten. Hauptsächlich werden sie in touristischen Gebieten der Insel eingesetzt. Neben Beamten aus Deutschland sind auch Polizisten aus Frankreich und Italien im Einsatz, um die spanische Guardia Civil zu unterstützen.

Am Dienstag fand die offizielle Einführung in dem Hotel Es Port in Port de Sóller statt. Insgesamt werden in diesem Sommer auf der Insel vier deutsche Beamte im Einsatz sein. Sie patrouillieren unter anderen an der Playa de Muro, Can Picafort, Artà, Son Servera, Capdepera und Sant Llorenç.

Die französischen Gendarmen werden in Sóller, Port de Sóller sowie in Deià und Fornalutx eingesetzt. Die insgesamt 19 europäischen Polizeibeamten werden bis einschließlich September auf Mallorca und Ibiza Dienst leisten.

Der Einsatz von Polizisten aus anderen europäischen Ländern hat auf Mallorca und den Nachbarinseln eine lange Tradition.