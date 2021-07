Toter Deutscher in Haus in Badeort auf Mallorca gefunden

Der Tod eines 44-jährigen deutschen Staatsbürgers in dem Ort Colònia de Sant Pere im Nordosten von Mallorca hat der Polizei zunächst Rätsel aufgegeben. Der Mann war in seinem Haus entdeckt worden und wies laut Medienberichten zahlreiche verdächtige Flecken am Körper auf.

Deswegen gingen die Ermittler zunächst von Fremdeinwirkung aus. Doch nach mehreren Stunden und einer Durchsuchung des Gebäudes wurde diese ursprüngliche Annahme ausgeschlossen. Jetzt glauben die Ermittler, dass der Mann nach einem Sturz verstorben war.

Colònia de Sant Pere ist ein bei Deutschen traditionell beliebter eher kleiner Badeort in der Nähe von Artà.