Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones schippern auf 40-Meter-Yacht vor Ibiza

Die Weltstars Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones halten sich nicht nur an Land auf Mallorca auf. Vor einigen Tagen war das amerikanische Schauspieler-Ehepaar mit einer 40 Meter langen Yacht in See gestochen und Richtung Ibiza gefahren.

Zeta-Jones postete auf ihrem Instagram-Account Filmaufnahmen von Leibesübungen an Bord und beim Baden. Prominentenbeobchter lokaler Medien stellten unter anderem fest, dass sie sich nicht ihren Schopf nass machte.

Das Ehepaar hält sich bereits seit Wochen in ihrem Luxusanwesen S'Estaca in der Nähe von Valldemossa auf. Beide waren auch schon im Zentrum von Palma in der Fußgängerzone Sant Miquel gesichtet worden. Sie sind seit vielen Jahren treue Mallorca-Freunde.