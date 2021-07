Abwasser fließt ungeklärt in Hafen von Palmas Meeresviertel Portitxol

Wegen eines Defekts im Rohrnetz sind am Mittwoch größere Mengen von Abwasser in das Becken des beliebten Hafens von Portitxol in Palma de Mallorca geflossen. Mitarbeiter des Stadtreinigungsbetriebs Emaya mussten vor Ort damit beginnen, das Problem zu beheben.

Angesichts der Abwassereinleitung sperrte die Stadt Palma den beliebten Strand Can Père Antoni. Normalerweise geschieht dies nach ergiebigeren Regenfällen.

Portitxol ist ein auch bei Deutschen beliebtes Meeresviertel mit Restaurants und Eigentumswohnungen.