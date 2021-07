Deutsche Unternehmergruppe kauft Kult-Diskothek Dhraa bei Manacor

Die Kult-Diskothek Dhraa in Porto Cristo bei Manacor ist an die deutsche Unternehmergruppe "May Holding Baleares S.L. für 245.000 Euro verkauft worden. Das seit zwei Jahrzehnten leerstehende Tanzlokal, das über eine Fläche von rund 9000 Quadratmetern verfügt, stand zuvor auf mehreren Immobilienplattformen für 277.000 Euro zum Verkauf.

Der Tanztempel eröffnete 1984 zum ersten Mal seine Pforten. Internationale bekannte Künstler wie Miguel Bosé, Radio Futura, Kid Creole, The Coconuts oder Nacha Pop traten dort auf. 1993 wurde die Diskothek dann geschlossen. Die Anlage verfügte neben der Tanzfläche über ein Schwimmbad, Restaurant, Bar sowie einen Saal für Ausstellungen.

In Zukunft soll dort ein Restaurant mit Bühne für Live-Musik entstehen. Zuvor plant das Unternehmen die Anlage gründlich zu restaurieren.