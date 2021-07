Erneut nächtliche Trinkgelage in Palma de Mallorca

In der vergangenen Nacht haben in der Inselhauptstadt Palma erneut nächtliche Trinkgelage stattgefunden. Nach Angaben der Polizei wurden insgesamt 112 Fahrzeuge kontrolliert. Zahlreiche Anzeigen sind wegen Nichtbeachtung der Corona-Maßnahmen ausgestellt worden.

An Palmas Hafenboulevard "Paseo Marítimo" wurden vor allem kleinrere Supermärkte kontrolliert. Der Verkauf von alkoholischen Getränken ist nur bis 22 Uhr gestattet. Einige Lokale hielten sich laut Polizei nicht an diese Regelung und müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Außerdem verstärkte die Polizei Kontrollen an Industriegebieten in der Inselhauptstadt. Vor allem das Industriegebiet Son Castelló, am Rande der Stadt, ist bei Jugendlichen für organisierte nächtliche Trinkgelage bekannt.