Temperaturen über 40 Grad am Samstag auf Mallorca gemessen

Auf Mallorca ist am Samstag in mehreren Orten die 40-Grad-Marke gerissen worden: In Petra wurden etwa laut dem Wetterdienst Aemet um 14.20 Uhr 41,3 Grad gemessen, in Porreres waren es 40,5. In Sa Pobla blieb das Quecksilber bei 39 Grad hängen, in Llucmajor und Sineu wurden 39,4 Grad gemessen.

Wegen der großen Hitze galt im Norden, in der Mitte und im Nordosten der Insel die Warnstufe Orange. Es gilt zudem eine erhöhte Gefahr von Waldbränden.

Am Sonntag wurden "nur" noch höchstens 33 Grad registriert, weshalb keine Warnstufe mehr galt. Das lag daran, dass die Windrichtung auf Ost bis Nordost drehte. Mit normalen Sommerwerten um 30 Grad geht es in den Woche auch weiter.