Polizei verstärkt Kampf gegen Taschendiebe auf Mallorca

Mit konsequenten Aktionen wollen die Guardia Civil und die spanische Nationalpolizei Mallorca in dieser Hochsaison den Taschendieben ihr kriminelles Tun erschweren. Am Wochenende schwärmten Dutzende Kräfte aus, um diese Kriminellen aus Magaluf zu vertreiben. Dort konzentrieren sich angesichts einer zunehmenden Zahl von Urlaubern diese meist vom Balkan kommenden Personen.

Die Polizisten sammelten Medienberichten zufolge nachts unter Sonnenschirmen und Tretbooten Diebesgut auf. Dort legen die Kriminellen die gestohlenen Gegenstände in der Regel ab.

Der mit dieser Art Kriminalität beschäftigte Kommissar der Nationalpolizei Moisés Pacheco sagte unterdessen der Internetzeitung www.mallorcadiario.com, dass man auch in Palma konsequent handele. Es sei so, dass inzwischen organisierte Banden tätig seien, was früher nicht der Fall war. Man habe es mit in Europa umherreisenden Berufsverbrechern zu tun.

2019 habe man festgestellt, dass die Zahl der zumeist aus Rumänien stammenden Taschendiebe exponentiell zugenommen habe. Deswegen gehe man seitdem zusammen mit der Lokalpolizei Palma verstärkt gegen diese Leute vor. Pro Saison würden 2000 bis 3000 Menschen Opfer von Taschendieben in Palma, zeitweise seien sieben Gruppen aktiv gewesen.