Karten für Schattenplätze bei Stierkampf auf Mallorca kosten mehr als 100 Euro

Für das erste Stierkampfspektakel eit längerer Zeit werden Schattenplätze im Internet für über 100 Euro verkauft. Das nach einem Richterspruch in Madrid auf Mallorca wieder legale Treiben findet am Freitag in der Arena in Inca statt.Den günstigsten Platz gibt es unter der gleißenden Sonne für unter 50 Euro. Stargast bei dem Spektakel ist der Stierkämpfer Manuel Díaz, genannt "El Cordobés".

Der letzte Stierkampf fand am 9. August 2020 im Coliseo Balear in Palma statt. In Inca wird Minderjährigen der Einlass untersagt. Mittlerweile sind Stierkämpfe aufgrund ihrer Brutalität auf Mallorca und den Nachbarinseln umstritten.

So waren zwischen 2017 bis 2019 blutige Stierkämpfe auf Mallorca verboten. Die balearische Linksregierung hatte dies 2017 beschlossen. Die dementsprechende Verordnung sah vor, dass Stiere bei den Kämpfen weder verletzt noch getötet werden dürfen. Das spanische Verfassungsgericht hob diese Vorgaben allerdings 2019 wieder auf.