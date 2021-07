Notrufleitzentrale warnte eindringlich vor Superspreader-Konzert auf Mallorca

Vor dem von der Stadt Palma de Mallorca genehmigten Reggaeton-Konzert für Abschlussschüler in der Stierkampfarena am 15. Juni war offziell eindringlich davor gewarnt worden. Die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora zitierte am Donnerstag aus einem Bericht der balearischen Notrufleitzentrale, in welchem von zu erwartendem exzessiven Alkohol- und Drogenkonsum die Rede war.

Das berüchtigte Konzert stand am Anfang einer erneuten Ansteckungswelle. Es gilt als Superspreaderevent, wo sich mutmaßlich zahlreiche Abiturienten vom Festland mit Corona ansteckten.

Den Bericht hatte zuvor die konservative Oppositionspartei "Partido Popular" öffentlich gemacht und sowohl der Stadtverwaltung als der Balearen-Regierung Unverantwortlichkeit vorgeworfen. An dem Konzert hatten etwa 2000 Schüler teilgenommen.