EMT-Bus kracht in Kreisverkehr in Palma

In der Inselhauptstadt Palma ist am Montagmorgen gegen 8.15 Uhr ein EMT-Bus in einen Kreisverkehr im Stadtviertel Es Rafael gerast. Ermittlungen zufolge waren die Bremsen defekt. Vier Personen wurden bei dem Unfall verletzt und mussten medizinisch versorgt werden.

Der Fahrer hatte während der Fahrt die Kontrolle über den Bus verloren und konnte nicht mehr selbstständig bremsen. Daraufhin raste das Gefährt auf einen naheliegenden Kreisverkehr zu.

Polizei und Rettungssanitäter leisteten vor Ort erste Hilfe. Die genaue Unfallursache soll nun geklärt werden.