Einbrecher dringen in Luxusanwesen in Santa Ponça ein

Im bei Deutschen sehr beliebten Urlauberort Santa Ponça im Südwesten von Mallorca sind in der Nacht zum Samstag Kriminelle in ein Luxusanwesen eingedrungen, während sich die Bewohner zum Abendessen in einem Restaurant aufhielten. Die Einbrecher wurden von einer Überwachungskamera aufgenommen, sie hatten die laut Medienberichten ausländischen Villenbewohner wohl zuvor überwacht.

Die betroffene Familie hat eine Belohnung von 5000 Euro für sachdienliche Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung der Täter führen. Die Guardia Civil wertet jetzt die Kameraaufnahmen aus und sucht die Unbekannten.

Da die Nachbarn merkten, dass etwas in dem Anwesen nicht stimmte, verständigten sie die Polizei. Die Täter, die zum Teil Mützen und Masken trugen, bemerkten die aufmerksamen Anwohner und ergriffen die Flucht. Die Besitzer des Hauses fanden bei ihrer Rückkehr vom Essen die Eingangstür aufgebrochen vor.