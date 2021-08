Spanienweit höchste 14-Tage-Inzidenz auf Mallorca, doch Kurve flacht ab

Während auf Mallorca und den Nachbarinseln die 14-Tage-Inzidenz inzwischen die höchste in Spanien ist, flacht die Kurve der neuen Welle langsam ab. Das lasse sich inzwischen feststellen, sagte am Montag der Sprecher der Regionalregierung und Tourismusminister Iago Negueruela. Das sei besonders am Wochenende registriert worden.

Man könne jetzt schon erkennen, dass sich die Lage bereits in den kommenden Tagen bessern werde, fügte der Politiker hinzu. Ungeachtet dessen werde damit gerechnet, dass sich die Situation in den Krankenhäusern noch verschlechtern könne. Am Montag befanden sich 369 Corona-Patienten in Krankenhäusern, 61 lagen in den Intensivstationen.

Das Gesundheitsministerium in Madrid meldete unterdessen eine 14-Tage-Inzidenz von 936,03 Fällen auf 100.000 Einwohner auf den Inseln. Das ist die Spitzenposition in Spanien noch vor Katalonien (845,38) und Navarra (825,32).