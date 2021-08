An jedem Tag mindestens ein E-Scooter-Crash auf den Straßen von Palma

In den Straßen von Palma de Mallorca nimmt die Zahl von Unfällen mit E-Scootern stetig zu. Laut der Lokalpolizei sind diese auch immer schwerer. An jedem Tag gebe es mindestens einen Unfall mit so einem Roller.

Auf einer Pressekonferenz teilte die Lokalpolizei mit, dass diese immer populäreren Vehikel höchstens 25 Kilometer pro Stunde fahren dürfen. Außerdem müssen die Fahrer reflektierende gelbe Westen tragen.

Die Zahl der E-Scooter hat sich in den vergangenen Jahren in den Straßen von Palma enorm vermehrt.